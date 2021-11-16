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Общество16 ноября 2021 8:21

Снегопад накроет Ростовскую область на этой неделе

Столбик термометра может опуститься до -8
Михаил СТРИЖЕВ
Кроме снега синоптики прогнозируют дожди.

Кроме снега синоптики прогнозируют дожди.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Снегопад ожидается в Ростовской области на этой неделе. Рассказываем, когда в донской регион придут осадки.

Серьезное похолодание придет в область в ночь на четверг, 18 ноября. Столбик термометра опустится до -7 — 8 градусов. Днем средняя температура составит +3 — 4 градуса. Вечером начнется дождь.

Осадки в виде дождя сохранятся в течение дня в пятницу, 19 ноября. Ночью температура будет составлять -2 — 4 градуса, днем — +2 — 4 градуса.

Дождь также прогнозируется ночью в воскресенье. А с утра до обеда в городе ожидается снег. При этом температура воздуха будет невысокой: до +4 — 7 градусов днем и до 0 — +3 ночью.