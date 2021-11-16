В Ростове неизвестный мужчина повредил 47 машин и сломал 3 шлагбаума

Бандит бил все машины без разбора, от «Акцентов» до БМВ Х5М. Фото: соцсети

В Ростове на Северном неизвестный мужчина поздно ночью повредил 47 машин и сломал 3 шлагбаума, а потом спокойно ушел по своим делам. Хулигана уже разыскивают, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

- В полицию поступило сообщение о порче автомобилей. Сейчас ведется розыск, специалисты устанавливают личность подозреваемого, - рассказали в ведомстве.

Недовольного жизнью гражданина должны быстро найти, потому что его бесчинства записали камеры видеонаблюдения. Ранее детали этого происшествия опубликовали в группе rostov_roads в Instagram.

- В субботу в 3 ночи неадекватный мужчина ходил и громил все автомобили подряд. Его путь, предположительно, начался с «Шайбы». Шел по парковкам и дворам, ломал шлагбаумы, бил припаркованные машины, ломал дворники, антенны, отрывал номера, разбивал зеркала. Он неуверенно стоял на ногах. Можно отследить его путешествие к «Квадро». Бил все машины без разбора, от «Акцентов» до БМВ Х5М, - сообщили авторы поста.

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