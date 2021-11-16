В Ростовской области к утру 16 ноября выявили 646 новых случаев COVID-19

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 4985 пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 646 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3961. Об этом утром 16 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 199. Далее идут Волгодонск - 32, Шахты - 29, Таганрог - 27, Новочеркасск - 18, Аксайский район - 17, Азовский район - 16, Миллеровский район - 14, Зимовниковский район - 12.

По 11 случаев в городах Гуково, Зверево, Новошахтинск, а также в Красносулинском, Мясниковском и Сальском районах, по 10 - в Азове, Белокалитвинском, Неклиновском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - было в Верхнедонском, Родионово Несветайском и Советском районах.

Лечение в стационарах на сегодняшний день получают 4985 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 54 человека, на неинвазивной ИВЛ - 400.

За сутки зарегистрировали еще 33 умерших с COVID-19. Это 22 женщины 56, 59, 60, 63, 68, 70, 72, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 90, 92, 94 лет, а также 11 мужчин 43, 62, 65, 69, 72, 75, 80, 81, 83 лет, у всех были хронические заболевания. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 8209 человек.

В лабораториях региона за сутки провели 2021 тест. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 360,78.

Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1766,21 тысячи человек, за сутки - 5982. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) - 1689,53 тысячи человек, за сутки - 8956.

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