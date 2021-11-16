В Ростовской области 16 ноября сообщили о гибели 33 пациентов с COVID-19

За прошедшие 24 часа заболели еще 646 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 33 смерти на фоне COVID-19 зарегистрировали в Ростовской области. Информацию об этом сегодня, 16 ноября, опубликовали на сайте донского правительства.

- За сутки зарегистрировали 33 умерших с COVID-19. Это 22 женщины от 56 до 94 лет, а также 11 мужчин от 43 до 83 лет, у них были хронические заболевания. Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 8209 человек, - говорится в сообщении.

Власти также добавили, что в стационарах сейчас лечат 4985 жителей Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 54 человека, на неинвазивной ИВЛ - 400. Кроме того, за прошедшие 24 часа заболели 646 человек.

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