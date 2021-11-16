Комиссия проинспектировала ход строительства дома для потерявших жилье при взрыве газа элистинцев

В Элисте проинспектировали строительство дома для пострадавших от взрыва газа. Фото: администрация Элисты
В Элисте комиссия проинспектировала ход строительства дома, который возводится для потерявших жилье при взрыве газа в феврале 2020 года местных жителей. В ее состав вошли руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников и глава города Николай Орзаев. Об этом сообщает пресс-служба элистинской администрации.
Напомним, что для потерпевших возводится девятиэтажный дом с номером 7 на 54 квартиры. Располагаться он будет в третьем микрорайоне. И сейчас его строительство идет полным ходом. К настоящему времени уже завершаются монолитные и железобетонные работы.
На восьмом этаже рабочие устанавливают опалубку перекрытияи выполнят армирование несущих стен, колонн и пилонов. Проводится кладка газобетонных и пазогребневых блоков 6 этажа. Кроме того, идут работы по отделке жилых помещений и благоустройству придомовой территории.
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