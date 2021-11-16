Трамвайную сеть Ростова модернизируют за 51 миллиард к 2026 году

В донской столице установят почти 250 остановок. Фото: Иван МАКЕЕВ

Донское правительство и компания «Синара- Городские транспортные решения» подписали соглашение по проекту модернизации и создания инфраструктуры городского трамвая. Масштабное обновление трамвайной сети могут завершить к 2026 году.

К этому моменту в Ростове планируется переложить более 120 километров трамвайных путей, запустить по маршрутам 98 новых трехсекционных трамвайных вагонов, установить 250 остановок. Проект подразумевает модернизацию маршрутов трамвайного движения и профильной инфраструктуры.

Предварительная стоимость модернизации — 51, 18 млрд рублей. Из них 15, 35 млрд рублей составит инфраструктурный бюджетный кредит.

Напомним, новые трамвайные пути должны связать исторический центр города с микрорайонами Левенцовский, Верхний Темерник, Суворовский, а также с левым берегом Дона.