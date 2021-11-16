В Ростовской области собираются открыть авиамаршруты на Дальний Восток

Перевозчик собирается запустить не менее 4 новых рейсов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие два года в Ростовской области должны открыть несколько маршрутов на Дальний Восток. Об этом сегодня, 16 ноября, договорились на международном форуме «Транспорт России - 2021», сообщает сайт донского правительства.

Соглашение подписали заместитель губернатора - министр транспорта Дона Владимир Окунев и генеральный директор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов. Присутствовал также губернатор Василий Голубев.

В рамках договора в 2022-2024 годах перевозчик собирается запустить не менее 4 новых рейсов. Сейчас компания выполняет полеты более чем по 100 направлениям, включая внутрироссийские и международные.

До 2026 года на 3 млрд рублей планируют закупить 10 самолётов Sukhoi Superjet 100 и 10 моделей Airbus A220. Всего у компании сейчас 15 современных воздушных судов Sukhoi Superjet 100 в компоновке на 100 кресел экономического класса.

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