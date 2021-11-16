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Происшествия16 ноября 2021 12:10

В Элисте прокуратура передала в суд дело по резонансному ДТП

Смертельная авария произошла еще в сентября
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Элисте прокуратура направила в суд дело по резонансному ДТП

В Элисте прокуратура направила в суд дело по резонансному ДТП

Фото: Ирина ПОТЕРЯ

Элистинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП, устроенном местным жителем. Он обвиняется по статье 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи выяснили, что 15 сентября около девяти часов вечера 19-летний элистинец за рулем автомобиля Kia Rio превысил скорость на улице Пушкина и на пересечении с улицей Каляева на пешеходном переходе сбил 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После аварии виновник скрылся с места аварии.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Элистинский городской суд, - говорится в тексте сообщения.

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