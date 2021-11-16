В Ростовской области ввели в эксплуатацию шестой ветропарк

До конца года на Дону планируют выработать еще более 500 ГВт/ч. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области ввели в эксплуатацию второй этап «Казачьей ВЭС», мощность этой станции сейчас составляет 100 МВт. Это уже шестой подобный объект в регионе, заявил заместитель губернатора Игорь Сорокин. Чиновника процитировал сайт донского правительства.

- Сегодня строительство в рамках проектов, реализуемых с 2018 года, завершено. Ввели в эксплуатацию шесть станций суммарной мощностью 610 МВт, причем три из них, мощностью 260 МВт, - в текущем году, - сообщил Игорь Сорокин.

Общий объем поставленной электроэнергии на оптовый рынок с момента запуска ветростанций составил более 1,3 тыс. ГВт/ч. До конца года планируют выработать еще более 500 ГВт/ч. По словам замглавы региона, инвесторы продолжают рассматривать возможности продления проектов в Ростовской области.

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