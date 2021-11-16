В Калмыкии ветеринары проверяют домашнюю птицу на наличие гриппа

Калмыкские ветеринары проверяют домашнюю птицу на птичий грипп. Фото: управление ветеринарии Калмыкии

Калмыкские ветеринары проводят проверку домашней птицы для выявления у них птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Республики Калмыкии.

Проверочные мероприятия стали проводиться в связи с тем, что на днях на островах Надежда и Буян-Утиный озера Маныч-Гудило была зафиксирована массовая гибель диких перелетных птиц. Причиной для этого послужил птичий грипп. На островах был введен карантин.

- Ветеринарными специалистами Приютненского и Яшалтинского районов проведен отбор проб крови у домашней птицы в личных подворьях и животноводческих стоянках, которые вошли в угрожаемую зону и зону наблюдения введенных ранее карантинов по высокопатогенному гриппу птиц, - говорится в тексте сообщения.

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