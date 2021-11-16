В Ростовской области 5 тысяч человек находятся в листе ожидания на вакцинацию

При наличии вакцины во всех медучреждениях в очереди на вакцинацию стоит почти 5 тысяч человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области почти 5 тысяч человек ожидают, когда их вызовут на вакцинацию. Об этом сообщил во время заседания регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

- В листе ожидания на вакцинацию - 4977 человек. Чего ждут? - удивлен глава ведомства. - «Спутник лайт» есть, «КовиВак» тоже есть в определенном количестве.

Министр рекомендовал муниципалитетам усилить работу по вакцинации людей, записавшихся на прививку.

Также Юрий Кобзев ацентировал внимание на том, что на предприятиях, где была проведена коллективная вакцинация этой весной, уже пора проводить ревакцинацию.

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