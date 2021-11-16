Кому могут отказать в выдаче лекарств при коронавирусе в Ростовской области

Больные коронавирусом могут не получить всех лекарств из антиковидного протокола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не все больные коронавирусом могут получить лекарства при болезни. Об этом на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции рассказал министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев на вопрос губернатора Василия Голубева о многочисленных жалобах со стороны людей.

- Обращений по лекарственному обеспечению — сотни. Люди говорят: «Мне не дали, а мне показано (лекарство — прим.ред.)». Выдают препараты не всем, а только тем, у кого есть показания, и не всегда весь набор, а с учетом выявленных патологий, - объяснил ситуацию министр. - Например, не все, а только около 15-20% пациентов нужны антикоагулянты, они их и получали. Не всем нужны противовирусные: их не назначают, если нет температуры. Обращений много, и мы их отрабатываем в индивидуальном порядки.

Губернатор Василий Голубев порекомендовал Минздраву улучшить разъяснительную работу людьми. И, если есть системные обращения, то ответ на них размещать на сайте правительства и муниципалитетов.

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