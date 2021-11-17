Отключение света в Ростове-на-Дону 17 ноября 2021 года: ростовчанам предстоит просидеть без света несколько часов подряд

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 17 ноября 2021 года: электричество будет отключено в разных районах города. Местным жителям предстоит остаться без возможности прокипятить электрочайник, посмотреть телевизор, послушать радио и многого другого, что непосредственно связано с электроэнергией. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 17 ноября, с 9 до 13 часов света не будет на просп. Космонавтов 31, 33; просп. Королева 12, 12А, 12Б, 14, 14/2, 16, 16А, 16/2, 18, 18/1, 18А, 18Б, 20.

С 9 до 15 часов обесточат ул. Красноармейская 172-174; просп. Ворошиловский 77; ул. Филимоновская 217; ул. Соколова 72, 78, 78А, 80; ул. Чехова 101.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 39-67, 40-64; ул. Рябышева 33-83, 26-58; ул. Вити Черевичкина 28-42; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80; просп. 40 летия Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84; ул. Равенства 69-93, 66-84; ул. Гарибальди 83-85, 80-84, ул. Новостроевская 153-167, 162-184; ул. Ченцова 4-10; ул. Налбандяна 1-25, 2-22; ул. Мурлычева 7-31, 2-28; ул. 20-я линия 8-22, 7-27; ул. 22-я линия 12-42, 9-43; ул. 24-я линия 1-23, 2-18; пл. Базарная 4Б.

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