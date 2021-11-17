Погода в Ростовской области на 17 ноября 2021: заморозки и туман прогнозируют синоптики

Синоптики прогнозируют заморозки ночью. Фото: Василий Вахрин

Погода в Ростовской области на 17 ноября 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Синоптики обещают сильные заморозки.

Ночью столбик термометра снизится до -2 — 7 градусов, при прояснениях — до -12. Днем на термометре будет +1 — 6 градусов. Скорость ветра может достигать 5 — 10 метров в секунду. Серьезных осадков не ожидается.

В Ростове-на-Дону ночью возможны заморозки до -3 — 5 градусов. Днем потеплеет до +2 — 4 градусов. Среда пройдет также без осадков.