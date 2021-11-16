Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 16 ноября: на ростовских дорогах зафиксированы семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 15 ноября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в восемь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Лермонтовской, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Шеболдаева, Цезаря Куникова, проспектах Сиверса, Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Кировском, Богатяновском спуске, Театральном, Ворошиловском и Буденновском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Тружеников, Мадояна, Лесопарковая, Белостокская и проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Бодрая, Плиева, Волкова, Фурмановская, переулку Ольховскому, а также по проспектам Королева и Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Панфиловцев, Щербакова, Киргизская, Троллейбусная, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Пановой, Чистопольская, Селиванова, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия Ченцова, Мясникова, Менжинского, переулках Беломорском и Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспектах Шолохова и 40-летия Победы.

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