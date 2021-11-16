В Ростовской области пенсионеры болеют коронавирусом почти в два раза чаще остальных

Пенсионеры часто тяжелее переносят болезнь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области уровень заболеваемости среди людей возрастом 65 лет почти в два раза выше, чем в других возрастных категориях. Об этом на заседании штаба по коронавирусу рассказал глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев.

- При пересчете на численность населения в каждой возрастной группе максимальная заболеваемость, сохраняющаяся уже четыре недели. Отмечается среди лит 65 лет и старше. Она составляет 80 человек на 100 тысяч населения, тогда как среднеобластной показатель — 108, - уточнил главный санитарный врач области. - Также неблагоприятный исход заболевания в подавляющем большинстве случаев регистрируется среди лиц 65 лет и старше.

Лидерами по заболеваемости по-прежнему остаются три возрастные группы: На группу 30-49 лет приходится почти 32% заболевших за неделю, на 65+ - 28%, а на 50-64 года — 25%.

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