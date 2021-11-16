Главный санврач Ростовской области: «Эпидемический процесс разгоняют взрослые»

Лидируют по заболеваемости лица в возрасте от 30 до 49 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Локомотивом эпидемического процесса распространения коронавирусной инфекции являются взрослые жители Ростовской области. Об этом глава управления Роспотребнадзора по региону Евгений Ковалев рассказал в ходе заседания областного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Активность эпидемического процесса по коронавирусу разгоняется, в основном, за счет взрослого населения из-за несоблюдения правил профилактики, - акцентировал внимание главный санитарный врач области.
За неделю по сравнению с предыдущей отмечен рост заболеваемости сразу в трех возрастных категориях взрослых людей.
Лидируют по заболеваемости лица в возрасте от 30 до 49 лет — на них приходится почти 32% от общего числа инфицированных, затем идут люди возрастом 65 лет и старше — 28% и 50 лет — 64 года — 25%.
При этом среди детей практически третью неделю наблюдается снижение заболеваемости.
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