Более 20 территорий Ростовской области еще не начали прививать детей от гриппа вакциной, полученной в октябре

Еще не везде начали вводить детям вакцину от гриппа, партия которой поступила в область еще в конце октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области еще в 20 муниципалитетах не приступили к вакцинации детей вакциной «Совигрипп», полученной в конце октября. Об этом на заседании регионального штаба по коронавирусной инфекции сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев и перечислил несколько городов и более 20 районов.

- Уважаемые главные врачи, мы с вами упустили каникулярное время, а нужно было продолжать эту работу, ведь половина территорий в области ее делала и успешно, - обратился главный санврач региона к руководителям лечебных учреждений.

Всего же на территории области от гриппа привиты почти 1,5 млн человек, или 35% населения. Также руководитель Роспотребнадзора напомнил главам муниципалитетов провести активную работу по вакцинации взрослых за счет работодателей.

- Времени нет! Мы к 1 декабря должны провести эту работу, - призвал Евгений Ковалев.

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