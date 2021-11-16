Более 20 территорий Ростовской области еще не начали прививать детей от гриппа вакциной, полученной в октябре

Еще не везде начали вводить детям вакцину от гриппа, партия которой поступила в область еще в конце октября
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области еще в 20 муниципалитетах не приступили к вакцинации детей вакциной «Совигрипп», полученной в конце октября. Об этом на заседании регионального штаба по коронавирусной инфекции сообщил глава Роспотребнадзора региона Евгений Ковалев и перечислил несколько городов и более 20 районов.
- Уважаемые главные врачи, мы с вами упустили каникулярное время, а нужно было продолжать эту работу, ведь половина территорий в области ее делала и успешно, - обратился главный санврач региона к руководителям лечебных учреждений.
Всего же на территории области от гриппа привиты почти 1,5 млн человек, или 35% населения. Также руководитель Роспотребнадзора напомнил главам муниципалитетов провести активную работу по вакцинации взрослых за счет работодателей.
- Времени нет! Мы к 1 декабря должны провести эту работу, - призвал Евгений Ковалев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главный санврач Ростовской области: «Эпидемический процесс разгоняют взрослые»
Евгений Ковалев рассказал, какого возраста люди заболевают ковидом чаще всех (подробнее)
Главный санврач Дона высказался против смягчения ковидных ограничений
Сейчас эпидемиологическая ситуация постепенно близится к стабилизации (подробнее)