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Общество17 ноября 2021 4:00

На устранение свалок в Ростове потратят 69,7 миллиона рублей

Ликвидация очагов будет проводиться в 2022 году
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове в 2022 году ликвидируют свалки в центре города

В Ростове в 2022 году ликвидируют свалки в центре города

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти донской столицы приняли решение ликвидировать свалочные очаги на территории Кировского района. На эти нужды планируется потратить более 69,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Все желающие могут подать заявки на участие до 25 ноября. После работы комиссии будет определен победитель, которому в предстоящем году предстоит ликвидировать все свалочные очаги на территории Кировского района.

Стоит отметить, что сроки выполнения работ, как и источник финансирования в документации не значились.

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Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.