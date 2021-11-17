На устранение свалок в Ростове потратят 69,7 миллиона рублей

В Ростове в 2022 году ликвидируют свалки в центре города Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти донской столицы приняли решение ликвидировать свалочные очаги на территории Кировского района. На эти нужды планируется потратить более 69,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городским департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Все желающие могут подать заявки на участие до 25 ноября. После работы комиссии будет определен победитель, которому в предстоящем году предстоит ликвидировать все свалочные очаги на территории Кировского района.

Стоит отметить, что сроки выполнения работ, как и источник финансирования в документации не значились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кислородное оборудование дополнительно закупят для медучреждений Ростовской области.

Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.