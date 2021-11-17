Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 ноября: на дорогах четырехбалльные заторы

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, 3-я Баррикадная, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Интернациональная, Спартаковская, Литвинова, Мадояна, Благодатная и проспект Стачки.

В центре города пробки образовались на улицах Варфоломева, Текучева, Мечникова, Нансена, Шеболдаева, в переулках Соборном и Ашхабадском и на проспектах Михаила Нагибина и Ленина.

В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Вавилова, Оганова, Особенная, Зрелищная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном, заторы мешают проехать автомобилистам по улицам Орбитальная, Обсерваторная, Добровольского и Нариманова, а также по переулкам Оренбургскому и Бориславскому, по проспекту Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Каскадной, Вятской, Киргизской, Троллейбусной, Страны Советов, Буйнакская, Менжинского, 14-я Линия Закруткина, 1-я Линия и проспекту Шолохова.

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