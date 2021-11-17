В целом остаток вакцин на Дону сейчас составляет 455 тысяч 245 комплектов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовскую область поступило более 33 тысяч комплектов «Спутника Лайт». Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

- Вакцина есть, начали выдавать «Спутник Лайт» - то, что люди спрашивали в последнее время. Более 33 тысяч комплектов поступило, вакцина выдается, - рассказал Юрий Кобзев.

Отдельно на этой теме глава областного Минздрава остановился из-за информации о нехватке препарата. На это пожаловались жители Дона, которые проходили иммунизацию.

В целом же остаток вакцин в Ростовской области сейчас составляет 455 тысяч 245 комплектов. План прививочной кампании выполнили уже на 65,17% от завяленного уровня в 80%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бумажные сертификаты о вакцинации теперь выдают в МФЦ Ростовской области

В многофункциональных центрах могут распечатать уже имеющиеся QR-коды и справки (подробности)