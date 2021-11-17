В Ростовской области за пост в соцсетях оштрафовали активиста Александра Рябчука

Нарушитель разместил нежелательную информацию на своей странице в Instagram
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области за публикацию поста с символикой запрещенного фонда наказали активиста и бывшего кандидата в депутаты Госудмы Александра Рябчука. Теперь он должен выплатить 2 тысяч рублей административного штрафа, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Как уточнили в инстанции, нарушитель разместил нежелательную информацию на своей странице в Instagram в августе 2021 года. Дело об этом слушалось в Батайске, там же утвердили приговор.
Ранее на подобные поступки задерживали редактора издания «Голос» Игоря Хорошилова и журналистку Беллу Насибян.
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