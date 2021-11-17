Обновление трамвайной сети Ростова планируют начать в 2022 году

На первом этапе проведут ремонт существующей инфраструктуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Модернизацию трамвайной сети Ростова-на-Дону планируют начать в июле 2022 года. Информацию об этом в Москве озвучили донские власти, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Масштабное обновление собираются провести в два этапа. Первый, как уже было сказано, может стартовать уже в следующем году. Начнут от улицы Чукотской и дойдут до разворотного кольца на проспекте Буденновском. Предполагается полный ремонт существующей трамвайной инфраструктуры. Параллельно специалисты займутся преобразованием Ленгородского трамвайного депо.

На втором этапе должны построить новые линии для составов. Вводить трамвай намерены постепенно, сначала в августе 2024 года, потом в декабре 2025 года.

Комплексную модернизацию сети распланировали на четыре года, с 2022 по 2026 годы. Выделят более 15 млрд рублей бюджетного кредита и свыше 51 млрд рублей инвестиций.

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