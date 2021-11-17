Транспортную карту «Тройка» запустят в Ростовской области

К билетной системе уже подключены три города области. Фото: Алиса ТИТКО

Правительство Ростовской области подписало соглашение о сотрудничестве с правительством Москвы. Власти хотят запустить в донском регионе столичную транспортную карту «Тройка».

Картой можно будет оплачивать поездки не только в своем городе, но и в Москве, а пополнять ее счет — в любом банкомате «Сбербанка». К единой билетной системе сначала планируют подключить Миллерово, Чертково, Новочеркасск, Шахты, Азов, Волгодонск. В ходе пилотного проекта в городах протестируют современное оборудование, системы контроля пассажиропотока. В 2022 году власти хотят внедрить транспортную карту во всей Ростовской области.

Сейчас пилотный проект уже действует в Батайске, Сальске и Таганроге. С августа зафиксировано более 250 тысяч поездок с использованием сервиса.