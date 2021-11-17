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Общество17 ноября 2021 12:52

В Ростовской области у детей начали выявлять гонконгский грипп

При этом заболеваемость разными типами гриппа среди детей сейчас не превышает эпидпорог
Ангелина СКИБА
Привились от гриппа на Дону уже около 1,5 млн человек

Привились от гриппа на Дону уже около 1,5 млн человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за последние две недели у детей начали выявлять гонконгский грипп (H3N2). Об этом на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Ситуация пока остается благополучной, но уже две недели подряд в области выявляются случаи заболевания вирусом H3N2 среди детей. Мы продолжаем мониторинг. К сожалению, не все территории занимаются лабораторной диагностикой, - отметил Евгений Ковалев.

При этом заболеваемость по ОРВИ и гриппу в детских группах сейчас не превышена, наоборот, наблюдается снижение. Это произошло благодаря каникулам, добавил глава управления Роспотребнадзора. Рост пока происходит только среди взрослых.

Привились от гриппа в Ростовской области уже около 1,5 млн человек или 35% от численности населения при плане в 65 %. Показатель выше среднероссийского.

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