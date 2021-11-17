В Ростовской области у детей начали выявлять гонконгский грипп

Привились от гриппа на Дону уже около 1,5 млн человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за последние две недели у детей начали выявлять гонконгский грипп (H3N2). Об этом на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- Ситуация пока остается благополучной, но уже две недели подряд в области выявляются случаи заболевания вирусом H3N2 среди детей. Мы продолжаем мониторинг. К сожалению, не все территории занимаются лабораторной диагностикой, - отметил Евгений Ковалев.

При этом заболеваемость по ОРВИ и гриппу в детских группах сейчас не превышена, наоборот, наблюдается снижение. Это произошло благодаря каникулам, добавил глава управления Роспотребнадзора. Рост пока происходит только среди взрослых.

Привились от гриппа в Ростовской области уже около 1,5 млн человек или 35% от численности населения при плане в 65 %. Показатель выше среднероссийского.

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