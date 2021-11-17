Из 172 нарушителей 168 человек были пассажирами. Фото: сайт администрации Ростова

В общественном транспорте Ростова за три дня поймали 172 безмасочника. Также из-за несоблюдения санитарных мер временно приостановили работу 227 автобусов, всего же с проверкой обошли более 2080 машин, сообщает городская администрация.

Соблюдение санитарных правил с 12 по 14 ноября мониторили спасатели, полицейские, сотрудники департамента транспорта - 21 группа. Специалисты проверяли состояние салонов и наличие защитных масок у людей.

В итоге из 172 нарушителей 168 человек были пассажирами, еще четверо - водители. Теперь их ждет административное наказание.

- Для поддержания эпидемиологического благополучия подобные мероприятия будут продолжены, - добавили в администрации Ростова.

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