Более 300 санитарных нарушений выявили в магазинах и ресторанах Ростова

Рейды будут продолжать до стабилизации эпидситуации по COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове ужесточили контроль за соблюдением санитарных мер на предприятиях торговли, бытового обслуживания и общепита. За неделю - с 8 по 14 ноября - во время рейдов выявили 315 нарушений, сообщили в городской администрации.

Причем эти цифры, по данным властей, на 13% больше, чем неделей ранее. Всего с проверкой обошли 1 685 объектов. Протоколы получили 291 физическое лицо и 24 индивидуальных предпринимателя. Без внимания не оставили торговые центры, магазины и ярмарки.

- Посетили 34 ТЦ на территории города, 176 предприятий сетевой розницы, включая крупные гипермаркеты и супермаркеты, 11 торговых комплексов. Было составлено 25 протоколов, на рынках - 47 протоколов, на территории торговых комплексов и ярмарок - 73; на территории предприятий сетевой розницы - 24 протокола, - рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания Ростова Константин Тихонов.

Чиновник отметил, что злостных нарушителей ждут более жесткие наказания, вплоть до приостановления деятельности через суд. Рейды будут продолжать до стабилизации эпидситуации по COVID-19.

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