В Ростове наказали водителя, который пытался подкупить инспектора ДПС

Нарушитель полностью признал свою вину Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове за пьяную езду и попытку подкупить инспектора ГИБДД мужчина получил 7 месяцев исправительных работ. Также у него теперь будут удерживать 10% от заработной платы. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

28-летний ростовчанин попал под разбирательство после неудачного заезда по Большой Садовой на Toyota Mark X. Это произошло 20 октября.

Водителя без прав и в подпитии остановил сотрудник ДПС. Сначала мужчина отказался проходить медэкспертизу, но потом вдруг решил откупиться от стража порядка и предложил взятку в 10 тысяч рублей.

Однако к удивлению нарушителя правоохранитель деньги брать не стал и провел задержание. Позже во время допроса горе-водитель полностью признал свою вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанин под градусом и без прав пытался подкупить сотрудника ГИБДД

Мужчина уже признал свою вину и теперь ответит перед судом (подробности)