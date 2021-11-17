В Ростове наказали водителя, который пытался подкупить инспектора ДПС

Нарушитель полностью признал свою вину
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове за пьяную езду и попытку подкупить инспектора ГИБДД мужчина получил 7 месяцев исправительных работ. Также у него теперь будут удерживать 10% от заработной платы. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
28-летний ростовчанин попал под разбирательство после неудачного заезда по Большой Садовой на Toyota Mark X. Это произошло 20 октября.
Водителя без прав и в подпитии остановил сотрудник ДПС. Сначала мужчина отказался проходить медэкспертизу, но потом вдруг решил откупиться от стража порядка и предложил взятку в 10 тысяч рублей.
Однако к удивлению нарушителя правоохранитель деньги брать не стал и провел задержание. Позже во время допроса горе-водитель полностью признал свою вину.
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