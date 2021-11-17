Вопросы кадрового обеспечения оборонно-промышленного комплекса обсудили законодатели, представители предприятий и вузов

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17 ноября состоялось заседание заседания Комитета по обороне и безопасности Палаты молодых законодателей при Совете Федераций. На заседании комитета был рассмотрен вопрос «О взаимодействии промышленных предприятий и вузов по вопросу кадрового обеспечения, профориентации и разработки наукоемких технологий для оборонно-промышленного комплекса».

В заседании Комитета приняли участие сенаторы Совета Федераций, члены Палаты молодых законодателей, представители государственной власти, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и представители ведущих вузов страны. В своем вступительном слове Лидия Новосельцева поделилась опытом Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России» по профориентационной работе, которая считается одной из лучших в стране.

— Все участники заседания согласны с тем, что в стране чувствуется глобальный недостаток информации в отношении промышленных профессий, причем это касается разных отраслей, на всех уровнях. Если взрослому человеку очевидно, что промышленность — основа развития страны, то подростковой аудитории это не всегда понятно. У подростков может просто не возникнуть идеи о том, что мир намного шире, а реализоваться можно в совершенно иной отрасли, мечтая не только о карьере блогера или тиктокера, — прокомментировала модератор заседания.

Популяризация рабочих и инженерных профессий связана с возрастающей потребностью в высококвалифицированных работниках на предприятиях машиностроительной отрасли и военно-промышленного комплекса, нацеленного на технологический прогресс, конкурентоспособность, инновационность, импортозамещение. Только в единой цепочке, начиная с дошкольного образования и до вуза, можно добиться желаемых результатов и привести на наши заводы высокопрофессиональные кадры, настоящих патриотов России.