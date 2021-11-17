Владельцев новочеркасского магазина заставили отказаться от рекламы после жалоб горожан

Собственник магазина в Новочеркасске избавится от рекламы после жалоб горожан. Фото: администрация Новочеркасска

Местные жители Новочеркасска 15 ноября в социальных сетях пожаловались, что магазин, находящийся на пересечении проспекта Ермака и улицы Дубовского монтируется рекламная конструкция, но она закрывает привлекательный фасад здания и тем самым портит его исторический облик. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В городском управлении архитектуры и градостроительства отметили, что разрешения на размещение рекламы на фасаде здания собственнику здания не выдавали. В тот же день собственник получил от ведомства предписание на демонтаж баннера.

- Устранить нарушение им необходимо в месячный срок. В случае отказа, владельцам или арендаторам здания, разместившим несогласованную наружную рекламу, может грозить штраф до 500 тысяч рублей, - говорится в тексте сообщения.

В ведомстве напомнили, что все владельцы и арендаторы зданий должны получать разрешение на размещение рекламных конструкций и согласовывать дизайн-проект и цветовое решение размещаемых на фасадах рекламных материалов.

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