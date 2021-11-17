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Происшествия17 ноября 2021 17:11

В ростовский СИЗО посетительница попыталась пронести наркотик в банке из-под пюре

А в донскую колонию едва не попали сильнодействующие наркотики
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В донские режимные учреждения попытались пронести запрещенные вещества

В донские режимные учреждения попытались пронести запрещенные вещества

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительную колонию № 2 попытались перебросить запрещенные вещества. Но на территорию режимного учреждения они так и не попали, благодаря бдительности местных сотрудников. У забора они задержали 38-летнего местного жителя. При себе у него обнаружились семь свертков, обмотанных скотчем. В них лежали более тысячи таблеток и капсул с сильнодействующим веществом и растительная масса, а также две пол литровые бутылки с прозрачной жидкостью.

- В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. ст. 234, 228 УК РФ. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, в тот же день посетительница попыталась передать обвиняемому в СИЗО-3 наркотики в восьми банках растворимого картофельного пюре. Запрещенные вещества были обнаружены служебной собакой.

- В действиях гражданина усматриваются признаки преступления по статье 228 УК РФ. По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, - добавили в ведомстве.

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