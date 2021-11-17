В Таганроге 18 ноября приостановят движение трамвая № 3

В Таганроге приостановят движение трамвая № 3. Фото: администрация Таганрога

В Таганроге в четверг, 18 ноября, на три часа будет приостановлено движение трамваев, следующих по маршруту № 3. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Причиной приостановки движение будет связано с отключением электричества.

- 18 ноября 2021 года с 13:00 до 16:00 будет приостановлено движение трамваев по маршруту № 3 в связи с производством работ на электрических сетях ПАО «Россети-Юг, - говорится в тексте сообщения.

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