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Происшествия17 ноября 2021 20:01

Злоупотребление полномочиями и служебный подлог отправили на скамью подсудимых замдиректора по благоустройству Таганрога

Дело уже передано на рассмотрение в суд
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге осудят замдиректора по благоустройству местного МКУ

В Таганроге осудят замдиректора по благоустройству местного МКУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге осудят замдиректора по благоустройству одного из предприятий. Его заподозрили в совершении преступлений по статьям 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 292 УК РФ "Служебный подлог". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в 2020 году злоумышленник незаконно заставил двух осужденных исполнять обязательные работы в своих целях, безвозмездно и не на территории МКУ. Затем он вписал в табели учета рабочего времени фальшивые данные о том, что осужденные якобы выполняли работы на возглавляемом им предприятии.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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В Ростовской области экс-судебного пристава заподозрили в превышении должностных полномочий.

Сейчас дело уже передано в суд для рассмотрения.