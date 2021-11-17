Злоупотребление полномочиями и служебный подлог отправили на скамью подсудимых замдиректора по благоустройству Таганрога

В Таганроге осудят замдиректора по благоустройству местного МКУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Таганроге осудят замдиректора по благоустройству одного из предприятий. Его заподозрили в совершении преступлений по статьям 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 292 УК РФ "Служебный подлог". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что в 2020 году злоумышленник незаконно заставил двух осужденных исполнять обязательные работы в своих целях, безвозмездно и не на территории МКУ. Затем он вписал в табели учета рабочего времени фальшивые данные о том, что осужденные якобы выполняли работы на возглавляемом им предприятии.

- В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в тексте сообщения.

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Сейчас дело уже передано в суд для рассмотрения.