Отключение света в Ростове-на-Дону 18 ноября 2021 года: в городе ожидаются массовые отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 ноября 2021 года: ростовчан ожидают массовые отключения электричества. Свет будет на несколько часов отключен в разных районах города. Местным жителям вновь предстоит вспомнить о кипячении чайника на газовой плите, и как минимум, на полдня забыть об интернете и телевидении. Причиной для такого масштабного обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 18 ноября, с 9 до 15 часов электричество отключат на ул. Соколова 72, 78, 80; ул. Чехова 101; пер. Полесский 1-87, 2-64; Второй переулок 87-135, 74-136; ул. Дранко 1-15, 2-14; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 13-29; пер. Хабаровский 51-97, 30-76; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 31А, 31/106, 40-46, 72-108; ул .Белгородская 35-47.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Вити Черевичкина 15-83; ул. Ереванская 28-44, 47; ул. 34-я линия 1-15, 2-24; ул. 36-я линия 1-23, 2-30; ул. 38-я линия 1-29, 2-20; ул. 40-я линия 2-30, 3; просп. 40 летия Победы 96-246; ул. Пахотная 1-127, 20-182; пер. Молочный 88-93, 64-68; ул. Книжная 175, 175/69; пер. Руднева 75-83, 82-84; ул. Равенства 69-93, 66-84; ул. Гарибальди 83-85, 80-84, ул. Новостроевская 153-167, 162-184; ул. Комсомольская 2-26, 1-11; ул. 25-я линия 5; ул. 27-я линия 2-18, 1-9; ул. 29-я линия 1-17, 2-14; ул. 31-я линия 5-17, 6-16, ул. Ереванская 12-28, 15-27; ул. 30-я линия 2-8, 1-11; ул. 31-я линия 1-7, 2-8; ул. 32-я линия 1-17, 2-22; ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93.

С 10 до 15 часов света не будет на ул. Инициативная 2-14, 1-79; ул. Стальского 1-41, 2-76; ул. Лисичанская 2-32, 7-19; ул. Ногинская 1-25, 2-32; ул. Куприна 1-43, 2-46; ул. Фадеева 1-39, 2-36; ул. Писемского 1-29, 2-38; ул. Лескова 11-31, 18-32; ул. Гомельская 1-19, 2-18; ул. Алма-Атинская 33-59, 44-98; ул. Вересаева 1-99, 2-86; ул. Щедрина 1-31, 12-28; ул. Щаденко 1-33, 28-32; ул. Сурикова 1-33, 2-36; ул. Гикалло 1-37, 2-30; ул. Щорса 11-31, 14-30; ул. Саранская 9-21, 12-26; ул. Минина7-17, 8-18; ул. Камо 1-7, 2-14; пер. Лётный 1-7, 2-6; просп. Шолохова 258.

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