В Батайске ищут подрядчика для содержания городских дорог

В Батайске ищут подрядчика для содержания дорог Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Батайске начались поиски подрядчика, который займется содержанием внутригородских дорог. На эти нужды планируется потратить более 70 миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской администрацией. Все желающие принять участие в тендере смогут подать свои заявки до 9 декабря. После того, как победитель будет определен, ему будет предстоять: механизированная очистка покрытий от пыли и грязи с увлажнением, очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную, затаривание мусора в мешки, погрузочные работы при автомобильных перевозках: материалов, перевозимых в мешках и пакетах и т.д.

Сроки исполнения работ, как и источник финансирования в документации не значились.

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