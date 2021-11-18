Пробки в Ростове-на-Дону на утро 18 ноября: четырехбалльные пробки сковали город

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 18 ноября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Мадояна, Всесоюзная, Портовая и проспект Стачки.

В центре города пробки образовались на улицах Большая Садовая, Варфоломеева, Красноармейская, Текучева, Шеболдаева, Курская, Цезаря Куникова, в переулке Крепостном и на проспектах Михаила Нагибина и Ленина.

В микрорайоне Военвед небольшие пробки на улицах Вавилова, Дачная и Особенная.

На Северном, заторы мешают проехать автомобилистам по улицам Орбитальная и Нариманова, а также по переулкам Оренбургскому и Бориславскому и по проспекту Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Шостаковича, Вятской, Киргизской, 50-летия Ростсельмаша, Щербакова, Менжинского, 14-я Линия, 1-я Линия и проспекту Шолохова.

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