Пересадочные тарифы на проезд смогут действовать в Ростове после внедрения карты "Тройка"

В Ростове начнет действовать система оплаты по карте "Тройка" Фото: Михаил ФРОЛОВ

После введения в Ростове билетной системы "Тройка" в городе смогут действовать пересадочные тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом написал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

В среду, 17 ноября, властями донского региона было подписано соглашение о сотрудничестве с московским правительством, которое предусматривает внедрение в донском крае единой билетной системы, базирующейся на карте оплаты "Тройка". Такое нововведение позволит создать сквозной платежный инструмент для тех, кто по желанию и роду своей деятельности вынужден путешествовать по российским городам.

- Кроме того, билетная система "Тройка" позволит нам внедрить различные варианты тарифного меню. В том числе пересадочные тарифы: когда в течение определенного времени со скидками можно пользоваться несколькими видами транспорта, - написал Логвиненко.

А также сити-менеджер отметил, что можно будет подключить программу лояльности для пассажиров, которую предоставят партнеры, участвующие в развитии системы. С картой также будут синхронизироваться и городские сервисы, такие, как посещение музеев, театров и массовых мероприятий.

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