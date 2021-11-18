Сотня автобусов на газомоторном топливе может появиться в донской столице

Ростов приобретет 100 автобусов на газомоторном топливе. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в соцсети Инстаграм

Власти донской столицы запланировали приобрести для города автобусы на газомоторном топливе. Таковых собираются закупить ровно сто штук. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Инстаграм сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Для обновления подвижного состава и развития муниципальной транспортной компании нам необходимы 285 автобусов различного класса. И на первом этапе благодаря поддержке ВЭБ.РФ мы планируем приобрести 100 автобусов на газомоторном топливе, - сообщил сити-менеджер.

Кроме того, Логвиненко отметил, что возможности госкорпорации развития позволят целиком автоматизировать процесс управления городскими светофорами. Принятие новых решений также поможет увеличить пропускную способность городских улиц с 5% до 19%, а скорость транспортного потока возрастет с 15,7 до 23,5 км/ч.

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Соглашение о ее введении уже подписано с правительством Москвы.