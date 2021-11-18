В Ростове оштрафовали подрядчика новой инфекционной больницы

«Ростовгражданпроект» наказали по административной статье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на 55 тысяч рублей оштрафовали компанию, которая ведет строительство новой областной инфекционной больницы. Решение об этом вынесли в Арбитражном суде, соответствующий документ опубликовали в электронной картотеке инстанции.

Разбирательства начала региональная служба госстройнадзора. Организация подала иск в октябре 2021 года. Подрядчика - фирму «Ростовгражданпроект» - требовали привлечь по административной статье за «невыполнение в срок законного предписания». Наказание утвердили два дня назад, 16 ноября.

Предварительно, на объекте не проводили контроль выполненных работ и из-за этого не оказалось необходимой технической документации. Стройнадзор просил устранить эти нарушения, но к очередной проверке этого не сделали.

Ранее власти сообщили, что пусконаладочные работы в инфекционной больнице должны завершить уже в ноябре этого года. Сейчас завершили первый этап работ. По плану, в этот период собирались возвести несколько зданий общей площадью в 33 тысячи кв. метров.

На втором и третьем этапах намерены построить патологоанатомический корпус, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детское отделение на 100 коек.

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