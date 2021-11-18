В Ростове отказались строить дорогу, которая бы соединила Лесопарковую и Толмачева

На месте несостоявшейся проезжей части собираются обустроить парковую зону Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону решили не строить дорогу, которая бы соединила улицы Лесопарковую и Толмачева. Соответствующие изменения власти указали в Генплане города. Этот вопрос уже обсудили на публичных слушаниях.

На месте несостоявшейся проезжей части в будущем собираются обустроить парковую зону, так как для иных работ сейчас нет возможности. За нововведение выступила администрация Железнодорожного района, именно местные власти попросили не проводить дорожные работы.

К слову, строительства нового транспортного направления очень ждали жители Западного микрорайона. По мнению людей, дорога должна была помочь решить проблемы с пробками.

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Изменения, которые собираются внести в документ, обсудили на публичных слушаниях (подробности)