В лабораториях за сутки провели 15889 тестов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 643 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3996. Об этом утром 18 ноября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 194. На втором месте находятся Таганрог и Шахты, там по 31 случаю. В Волгодонске - 30, в Аксайском районе - 19, по 15 - в Новочеркасске и Азовском районе, в Красносулинском - 14, в Миллеровском районе - 13, в Мясниковском районе - 12.

По 11 заболевших обнаружили в Белокалитвинском и Зимовниковском районах. Далее по убыванию идут другие территории. Меньше всего положительных тестов - по 1 - оказалось в Советском и Усть-Донецком районах.

Лечение в стационарах получают 4796 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 375.

Зарегистрировали еще 34 пациента, которые умерли с COVID-19. Это 23 женщины 47, 49, 57, 59, 61, 62, 63, 69, 72, 73, 74, 75, 78, 83, 84, 86, 88, 93, 95 лет и 11 мужчин 42, 54, 56, 59, 70, 73, 81, 84, 87 лет, у всех были хронические заболевания. Всего жертвами коронавируса с начала пандемии стали 8278 человек.

В лабораториях за сутки провели 15889 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 336,91.

Прививки к этому моменту сделали 1778,43 тысячи человек, за сутки - 5931. Завершили вакцинацию - 1699,92 тысячи человек, за сутки - 5587.

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Об этом сообщил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев (подробности)