Еще 34 человека умерли в Ростовской области из-за COVID-19

В больницах сейчас лечат 4796 пациентов Фото: Александр БОЙКО

Еще 34 летальных исхода за сутки среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Ростовской области. Об этом стало известно сегодня, 18 ноября. Новые данные опубликовали власти.

Так, не смогли спасти 23 женщины в возрасте от 47 до 95 лет и 11 мужчин от 42 до 87 лет. У них были различные хронические заболевания. Всего с начала пандемии вирус унес жизни 8278 жителей Дона.

В больницах сейчас лечат 4796 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 375. За сутки выявили 643 новых заболевших.

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