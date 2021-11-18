КПРФ обратится в комитет по этике из-за высказываний в адрес депутата от Ростовской области

Николай Коломейцев и Анжелика Глазкова прокомментировали ситуацию. Фото: сайт партии КПРФ

Фракция КПРФ планирует обратиться в комиссию по этике из-за высказывания в адрес депутата от Ростовской области Николая Коломейцева. Об этом сообщила представитель партии Анжелика Глазкова.

- Было много звонков. Люди требуют, чтобы мы обратились в комиссию по этике и к председателю Госдумы с заявлением, чтобы в дальнейшем не допустить подобного в стенах парламента. Это государственное учреждение, здесь мы разрабатываем законопроекты, по которым наша страна будет жить и работать в дальнейшем, - подчеркнула Анжелика Глазкова.

Сам же Николай Коломейцев охарактеризовал произошедшее как «шельмование лидеров левопатриотического блока после выборов». Словесная перепалка представителей двух партий произошла накануне на заседании в Государственной думе. Депутата КПРФ назвали «ростовским валенком».

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