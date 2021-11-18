В городе первым компонентом вакцинировались уже 99967 человек Фото: Ксения Высотина

Маломобильным жителям Таганрога начали делать прививки на дому. Об этом рассказали в городской администрации.

- Опробовали новую форму работы. В первую очередь, она касается граждан, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывают трудности в самостоятельном передвижении, - прокомментировали власти.

Все остальные таганрожцы могут сделать прививку в поликлиниках № 1 и 2, в поликлинике ФМБА, а также в санчастях (МСЧ) «Тагмета» и «Красного Котельщика», Консультативно-диагностическом центре, ТЦ «Мармелад» и «Парус», на Центральном рынке, на рынках Русское поле и Николаевском.

По состоянию на вчерашний день, 17 ноября, в городе первым компонентом уже вакцинировались 99967 человек, вторым - 78998. Ревакцинировали 2330 человек.

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