Больше всего заболевших сейчас находятся в больнице № 20 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В стационарах Ростова снизилось количество пациентов с COVID-19. Об этом можно судить по данным, опубликованных на сайте городской администрации.

Так, по состоянию на 18 ноября, сообщили о 1416 инфицированных. Вчера под надзором медиков были 1505 человек.

Больше всего заболевших сейчас находятся в больнице № 20, там лечат 665 человек. В ЦГБ имени Семашко - 406, в больнице № 6 - 167, в КДЦ «Здоровье» - 102. Еще 74 пациента проходят лечение в горбольнице № 4.

Кроме того, за сутки в донской столице подтвердили 194 положительных теста. 185 человек выздоровели, 23 умерли.

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