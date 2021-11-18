Бывший главный архитектор Семикаракорского района попал под следствие

Сейчас следователи выясняют все детали и обстоятельства преступления Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области бывшего главного архитектора Семикаракорского района заподозрили в превышении полномочий и многомиллионной махинации, которая нанесла ущерб бюджету. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, экс-чиновник совершил преступление в ноябре 2018 года. Тогда он подписал акт о приемке дизельной электростанции за 43 млн рублей. При этом фактическая стоимость оборудования составляла только 5 млн рублей. Кроме того, новая станция не подходила по требованиям аукциона.

- Сейчас специалисты выясняют все детали и обстоятельства уголовного дела. Идет расследование, - добавили в пресс-службе Следкома.

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