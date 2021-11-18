Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 ноября 2021 10:55

Бывший главный архитектор Семикаракорского района попал под следствие

Уголовное дело завели из-за дизельной электростанции за 43 млн рублей
Ангелина СКИБА
Сейчас следователи выясняют все детали и обстоятельства преступления

Сейчас следователи выясняют все детали и обстоятельства преступления

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области бывшего главного архитектора Семикаракорского района заподозрили в превышении полномочий и многомиллионной махинации, которая нанесла ущерб бюджету. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, экс-чиновник совершил преступление в ноябре 2018 года. Тогда он подписал акт о приемке дизельной электростанции за 43 млн рублей. При этом фактическая стоимость оборудования составляла только 5 млн рублей. Кроме того, новая станция не подходила по требованиям аукциона.

- Сейчас специалисты выясняют все детали и обстоятельства уголовного дела. Идет расследование, - добавили в пресс-службе Следкома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове наказали водителя, который пытался подкупить инспектора ДПС

Горе-водителя осудили после пьяной поездки по Большой Садовой (подробности)