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Происшествия18 ноября 2021 11:52

Донского коррупционера напугали закрытием границы, и он вернул 800 тысяч рублей

Мужчина не хотел выплачивать штраф, но его перехитрили сотрудники ФССП
Ангелина СКИБА
Должник узнал о «подставе» после того, как купил туристическую путевку

Должник узнал о «подставе» после того, как купил туристическую путевку

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области осужденный за коррупцию выплатил штраф только после того, как ему ограничили выезд за границу. Об этом рассказали в региональном управлении Службы судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве, мужчина до последнего не хотел возвращать государству 800 тысяч рублей. Сначала его по-хорошему предупреждали о последствиях, присылали уведомления, приезжал пристав, но все было тщетно.

Тогда хитреца решили не выпускать из страны. Должник узнал о «подставе» уже после того, как купил туристическую путевку. Не желая прощаться с долгожданным отдыхом мужчина сразу же перечислил весь свой штраф. Таким образом, обычная путевка нарушителю обошлась в сотни тысяч рублей.

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