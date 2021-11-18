В Ростове общественники опасаются, что на левом берегу из-за канатной дороги вырубят рощу

Также активистов насторожила смена расположения станции канатной дороги на левом берегу Фото: Артур СЕЛИМОВ

Общественники в Ростове переживают за рощу на левом берегу Дона, рядом со стадионом «Ростов-Арена». Поводом для этого стал документ — заключение комиссии по изменениям в Правила землепользования и застройки Ростова на предыдущих слушаниях. Об этом пишет «Урбанистика — Ростов-на-Дону».

- Комиссия по общественным обсуждениям одобрила внесение изменений и уменьшение экологического коридора, - пишут активисты. - Напомним, что это уже второе положительное заключение в отношении Левобережной зоны. Это было ожидаемо? Вполне.

Во время публичных слушаний 16 ноября общественник Артемий Зайцев объяснил, что изначально для размещения опор будущей канатной дороги и устройства зон рекреации в роще восточнее «Ростов-Арены» и так предполагалось вырубить примерно половину от объема всех деревьев, теперь же их оставят еще меньше.

При этом общественники предлагают дополнительно привлечь к принятию градостроительного решения экологов.

Также по расчетам активистов «на возвращение в город фактических зеленых зон надо всего около 2,5 миллиона рублей».

Напомним, будущая канатная дорога должна соединить Театральную площадь с левым берегом, запланировано строительства четырех станций — одна на правом берегу, вторая — на Зеленом острове и левом берегу.

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