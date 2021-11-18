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Спорт18 ноября 2021 13:03

Александр Гацкан стал тренером академии «Ростова»

Он начал работать с 15-летними футболистами
Михаил СТРИЖЕВ
Александр Гацкан покинул ростовский клуб в 2019. Фото: ФК "Ростов".

Александр Гацкан покинул ростовский клуб в 2019. Фото: ФК "Ростов".

Бывшая звезда ФК «Ростов» Александр Гацкан стал тренером академии клуба. Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».

Гацкан вошел в тренерский штаб команды 2007 года рождения. Он уже приступил к работе.

Александр Гацкан — молдавский и российский футболист. Большую часть карьеры он выступал за «Ростов» — с 2008 по 2019 годы. После этого до 2021 года полузащитник играл в составе самарской команды «Крылья Советов». 29 июля 2021 года футболист сообщил о завершении карьеры.