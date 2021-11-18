В Ростове на период локдауна временно закрывались 8% ресторанов и кафе

После нерабочей недели организации снова смогли принимать посетителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице на период локдауна - с 28 октября по 7 ноября - временно закрывались 8% ресторанов и кафе. Однако после нерабочей недели эти организации снова смогли принимать посетителей, рассказали «КП - Ростов-на-Дону» в городской администрации.

В озвученные 8% вошли те точки общепита, которые не переходили на удаленный формат с доставками или продажей на вынос. Владельцам остальных залов во время усиления санитарных мер удалось приноровиться к ситуации и они не прекращали свою деятельность.

При этом, прекращать работу рестораны и кафе никто не заставлял, обычно такие решения принимают самостоятельно и только потом подают об этом сведения властям. Точное количество действующих заведений общепита в администрации не назвали, но отметили, что на начало года их было 1935.

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